حتى السورية للتجارة رفعت سعر البطاطا رغم الاستيراد

اشكتى مواطنون من ارتفاع أسعار البطاطا في صالات “المؤسسة السورية للتجارة” على اعتبار أنها الجهة التي من المفترض أن تخضع مباشرة للرقابة على حد تعبيرهم، حيث وصل سعر الكيلو إلى 390 ليرة سورية، رغم إعلان المؤسسة مؤخراً توفيره في صالاتها بـ330 ليرة.



وبحسب ما ذكره العاملون في إحدى صالات المؤسسة ضمن منطقة المزة بدمشق، فإن أسعار البطاطا المصرية المستوردة والمطروحة منذ آذار في المؤسسة بقيت عند 330 ليرة لثلاثة أيام فقط، ثم تم رفعها إلى 375 ليرة، وبعدها حتى 390 ليرة.



بدوره، أوضح مدير المؤسسة أحمد خليل نجم أن “رفع أسعار المادة خلال الأيام الماضية سببه ارتفاع أسعارها في السوق”، واعداً بخفض سعرها اعتباراً من الغد إلى 300 ليرة للكيلو.



ومن جهته، قال عضو “جمعية حماية المستهلك” بسام درويش إن أسعار البطاطا في منطقة باب سريجة سجلت اليوم 300 ليرة فقط بسعر الجملة، وهي زراعة محلية من حمص وليست مستوردة، لافتاً إلى أن الإقبال ضعيف على البطاطا بالمجمل.



وقبل أيام قليلة فقط، أكد نجم لإحدى الصحف المحلية وصول 2,000 طن بطاطا إلى “مرفأ طرطوس” من أصل 5,000 طن تعاقدت على توريدها، مبيّناً أن “التكاليف ستكون أقل من مثيلاتها في الأسواق ضمن دور المؤسسة في التدخل الإيجابي لدعم المستهلك”.



وفي 20 آذار 2019، طرحت السورية للتجارة 120 طن بطاطا في صالاتها ضمن دمشق بسعر 330 ليرة للكيلو، بعدما اشترتها من “اتحاد الغرف الزراعية السورية” بسعر 315 ليرة ريثما تصل بضاعتها المستوردة، بحسب ما ذكره مصدر في الاتحاد لـ”الاقتصادي”.



وسمحت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” مؤخراً باستيراد 25 ألف طن بطاطا يُخصص 5 آلاف طن منها لصالح السورية للتجارة، ويبدأ الاستيراد من 1 شباط 2019 حتى نهاية آذار 2018، محددةً 4 دول يمكن الاستيراد منها هي مصر والأردن وإيران والجزائر، على أن يتم التوريد خلال 20 يوماً من تاريخ الحصول على موافقة الاستيراد.



الاقتصادي