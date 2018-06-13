حاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” تتوجه نحو سوريا
بالتفاصيل و المواقع: ثلاثة عشر حاجز عسكري أُزيلت من دمشق
التنافس على مجهولي النسب
إنجاز جديد لكهرباء سوريا.. وصول عتبة التغذية الكاملة لجميع محافظات القطر 24 ساعة / 24 ساعة
التحالف الغربي يوسع سيطرته في ريف الحسكة ودير الزور
الخارجية السورية توجه رسالة احتجاج للامم المتحدة على قيام طيران التحالف بقصف منازل السوريين
خدمة العلم لاخدمة نساء الجنرالات
دير الزور... وعود إنمائية تنتظر التطبيق
وحدة من الجيش تقضي على 4 إرهابيين وتدمر إحدى آلياتهم في محيط بلدة اللطامنة بريف حماة
جهد أممي لإحياء مسار المحادثات... و«توتر» في إدلب
18 شهيد في غارات للتحالف الدولي على الحسكة
مجهولوا النسب يتربون في عز الحكومة
التحضير لتمثيلية كيميائية بدير الزور
المجموعات الإرهابية تحرق المحاصيل الزراعية في موقع كروم الحمرية وقرية جبا بريف القنيطرة
النص الكامل لحوار صحيفة ميل أون صنداي البريطانية مع الرئيس الأسد

حاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” تتوجه نحو سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين 11 يونيو/حزيران، أنه يتم التجهيز لاستفزازات كيميائية جديدة في سوريا، ويبدو أنه سيكون هناك تصعيد خطير في الوضع في سوريا.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية إن مسلحي “الجيش الحر”، أدخلوا أنابيب تحتوي على غاز الكلور إلى بلدة حقل الجفرة في محافظة دير الزور، لتمثيل هجوم كيميائي وتصويره واستخدام التصوير لتبرير قصف جوي للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على أهداف حكومية سورية وتبرير هجوم المسلحين.ولا يمكن اعتبار عودة حاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” كجزء من مجموعة الدعم إلى البحر المتوسط وتوجهها إلى سواحل سوريا من قبيل الصدفة، وفقا لموقع topcor.

 وبحسب المعلومات الرسمية للبنتاغون، ستستخدم المجموعة من أجل مكافحة تنظيم “داعش”، وأن “هاري ترومان” ستبقى هذه المرة لفترة طويلة في البحر المتوسط بهدف الردع الاستراتيجي لروسيا وتوجيه ضربة إلى سوريا.


يذكر أنه في أبريل/نيسان، ضربت حاملة طائرات أمريكية بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، سوريا “بحجة قيام نظام بشار الأسد بهجوم كيماوي”.

 


سبوتنيك

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.