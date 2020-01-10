حاملة السلاح.. ابنة قاسم سليماني توجه رسالة باللغة العربية (فيديو)

وجهت زينب سليماني ابنة قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، الذي قتل في قصف أمريكي، خلال خطبة الجمعة في مدينة كرمان، رسالة باللغة العربية للولايات المتحدة وإسرائيل وهي تحمل السلاح.



وقالت زينب في مقطع فيديو: "إلى كل الشعب المخلص لوالدي، ليس في إيران فقط بل في العالم الإسلامي، لكم مني ومن عائلتي كل الشكر والتقدير".



وأضافت: "كما أشكر كل جندي في محور المقاومة الذين لم ولن يغمض لهم جفن قبل أن ينتقموا لدم والدي الذي دفع حياته دفاعا عن المستضعفين والمظلومين في العالم".



وتابعت بالقول: "لكل ظالم وخاصة الشيطان الأكبر الولايات المتحدة وإسرائيل، كونوا على يقين أن أبي ترك خلفه آلاف قاسم سليماني"، مشددة على أن "من قتله خلد دمه إلى الأبد وأن دماءه ستكون طريق العبور للصلاة في القدس".



وكانت زينب السليماني، مغمورة حتى اغتيال والدها على يد القوات الأمريكية في غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار، لتظهر بعد الحادثة وتوجه رسالة إلى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب لله، طالبته فيها بالثأر لوالدها، كما وجهت رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة له أن قتل والدها لن يمحو ذكراه.



واتهمت زينب الولايات المتحدة بممارسة "إرهاب الدولة"، ووعدتها بـ "يوم مظلم" كرد، وذكرت بمسيرة والدها التي دامت 40 عاما في خدمة إيران.