حالة نادرة.. سيدة تضع مولودًا برأسين و5 أطراف!

وضعت سيدة مصرية في محافظة أسوان أمس الأربعاء، طفلًا برأسين وعمودين فقريين و5 أطراف، في واقعة طبية نادرة.



وقالت الطبيبة مروة محمد، التي أجرت عملية الولادة، إن ولادة طفل برأسين وجسم واحد تعتبر من الحالات النادرة التي تمر على الأطباء، مؤكدة أن حالة الأم الصحية جيدة والطفل في الحضانة وحالته مستقرة.



وأضافت في تصريحات صحفية أن الطفل "سيتم نقله في سيارة إسعاف مجهزة بحضانة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لإجراء التدخلات الطبية اللازمة".وقال الزوج ويدعى محمد فراج، إن زوجته البالغة من العمر 25 عامًا، وضعت رضيعها في عملية ولادة قيصرية، وذلك في عيادة طبية كانت تتابع حالتها خلال مرحلة الحمل، وأضاف أنه "تفاجأ عندما وجد نجله الرضيع برأسين، مما أحدث له صدمة لم يتوقعها، خاصة أن الطبيبة التي كانت تتابع حالة زوجته خلال الحمل لم تخبره بأي شيء، وأكدت له أن عملية الحمل سليمة والجنين طبيعي وبحالة جيدة".



وأشار إلى أن رضيعه هو نجله الثاني، إذ توجد لديه طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصفًا، ووُلدت بشكل طبيعي دون ظهور أي علامات غريبة وصحتها جيدة.وقال استشاري طب الأطفال في مستشفى كوم أمبو المركزي الدكتور باسم وحيد، في تصريحات صحفية، إن حالة الرضيع نادرة، وله رأسان وخمسة أطراف وعمودان فقريان وقلب وأمعاء وجزع واحد.