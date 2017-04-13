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حالة تأهب في نيوزيلندا مع اقتراب ثاني إعصار خلال أسبوعين

أعلنت نيوزيلندا حالة تأهب اليوم مع اقتراب ثاني إعصار يضرب البلاد في غضون أسبوعين.

وذكرت رويترز أن السلطات النيوزيلندية أجلت سكان المناطق الشاطئية وأغلقت المدارس ونشرت تحذيرات من تدهور حالة الطقس واحتمال حدوث انهيارات أرضية وفيضانات بسبب الإعصار كوك الذي يقترب من نيوزيلندا بسرعة تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة.

وكان إعصار ديبي ضرب نيوزيلندا الأسبوع الماضي فأحدث دمارا كبيرا وأغرق بلدة إدجكومب بمياه أمطار غزيرة تعذرت معها عودة كثير من السكان إلى منازلهم حتى الآن.

وكالات

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