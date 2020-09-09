حالة الطقس 9/9/2020

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي/4-6/ درجات مئوية في أغلب المناطق والجو حار بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، سديمي في المناطق الشرقية والبادية، يومي الأربعاء والخميس 9- 10 أيلول.



الرياح: غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.



البحر: خفيف ارتفاع الموج.



التحذيرات:

يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترة الذروة.يحذر من ترك المواد القابلة للاشتعال والمعقّمات داخل السيارات المعرّضة للشمس.يحذر من حدوث الحرائق في المناطق الزراعية والأحراش.