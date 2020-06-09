حالة الطقس 9/6/2020

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا في المناطق الغربية لتقترب من معدلاتها الطبيعية بينما تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في باقي المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا شديد الحرارة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.