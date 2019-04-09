حالة الطقس 9/3/2019

تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا خلال ساعات بعد الظهر والمساء فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر وتمتد الفعالية بشكل تدريجي إلى بعض المناطق الداخلية والرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة وجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة في المنطقة الجنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج.



كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة غدا لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة خاصة على الأجزاء الغربية والشمالية والجزيرة.