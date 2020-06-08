حالة الطقس 8/6/2020

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا على الأجزاء الغربية من البلاد مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو سديميا وصحوا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الشمالية الغربية بينما يبقى الجو سديميا وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون درجات الحرارة فيها أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية.



والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط خلال ساعات بعد الظهر وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج.