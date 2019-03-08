حالة الطقس 8/3/2019

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مرفق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الشرقية والجزيرة.



وتكون الرياح شمالية معتدلة إلى نشطة على المناطق الشرقية والجزيرة وبين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.