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حالة الطقس 8/2/2020

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية حيث لا تزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية شديدة البرودة وسجلت أمطار في أغلب المحافظات كان أغزرها 85 مم في مصياف وشطحة بحماة.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة نهارا ويكون الهطل ثلجيا في المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر وممزوجا بالثلج دون ذلك أما ليلا فتضعف الفعالية الجوية ويكون الجو شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في أغلب المناطق.


وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى شديدة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 90 كيلومترا بالساعة خاصة في المنطقة الجنوبية والمرتفعات الساحلية والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.


وغدا يتحول الجو إلى غائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطولات ثلجية متفرقة وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية والجو شديد البرودة ليلا ويحذر من الصقيع والجليد في أغلب المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة على المرتفعات الجنوبية وتصبح خفيفة بشكل عام مساء والبحر متوسط ارتفاع الموج.