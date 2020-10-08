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حالة الطقس 8/10/2020

تستمر الأجواء المستقرة خلال الفترة القادمة، مع ظهور بعض السحب المتفرقة خلال ساعات النهار، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها على المنطقة وبلاد الشام عموماً، ويُتوقع أن تُسجل دمشق ومعظم المناطق الداخلية / 30 حتى 33 / درجة مئوية، وتكون الحرارة أعلى بقليل في المناطق الساحلية بحدود / 32 حتى 34 / درجة مئوية
تبقى الأجواء ليلاً باردة خاصة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب بداية الأسبوع القادم خلال ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر، الرياح: تتحول تدريجياً إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط على المنطقة الساحلية خلال اليومين القادمين مع هبات تتجاوز الـ 55 كم /سا أحياناً، والبحر: خفيف ارتفاع الموج.

خلال الأسبوع القادم تعود درجات الحرارة للانخفاض بشكل تدريجي خاصة على المناطق الساحلية مع بقائها أعلى من معدلاتها في معظم المناطق.

وتحذر الأرصاد الجوية من التباين في درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، ونشاط الرياح الشرقية خاصة في المنطقة الساحلية خلال اليومين القادمين، وتشكل الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر بداية الأسبوع القادم فوق المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.