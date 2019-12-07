حالة الطقس 7/12/2019

شملت الهطولات المطرية جميع المناطق وانخفضت درجات الحرارة قليلاً حيث أصبحت قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة.الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة :



الجمعة 06/12/2019م: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي /1-4/ درجات مئوية باستثناء المنطقة الساحلية حيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، كما تضعف الفعالية الجوية نسبياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة فوق المناطق الشمالية والجزيرة، ويكون الهطل ثلجياً فوق المرتفعات الجبلية العالية.



ليلاً: يكون الجو بارداً كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر، وحدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية.الرياح: شمالية شرقية في منطقة الجزيرة وشمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة.البحر: خفيف ارتفاع الموج.



السبت 07/12/2019م: يستمر الجو غائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في معظم المناطق وبارداً خلال ساعات المساء والليل، ويحذر من تشكل الضباب وحدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.



الرياح: شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.البحر: خفيف ارتفاع الموج.



الأحد 08/12/2019م: يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام ويتحول إلى غائم ويتوقع أن تهطل زخات رعدية من المطر بدءاً من المناطق الساحلية والشمالية الغربية ويمتد الهطل تدريجياً ليشمل باقي المناطق. كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها.



تحذيرات:- يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر.



- تدني درجات الحرارة ليلاً بدءاً من يوم الجمعة، مع احتمال حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.