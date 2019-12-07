ترامب: “نفط سوريا” تحت سيطرتنا ونتصرف به كما نشاء!
تطبيق «بطيء» للتفاهم الروسي ــ التركي: الجيش يوسّع انتشاره على طريق M4 الدولي
المقداد: تركيا والسعودية زودت الفصائل المسلحة بمواد كيميائية
مقتل عدد من جنود الاحتلال التركي جراء انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب الشمالي
فصائل تركيا تختطف مزيد من المدنيين وتقصف بعض المناطق بشكل مكثف
تسخين متزايد على جبهة إدلب: تداخل «المسارات» يُهندس المشهد المقبل
غارة جوية «مجهولة» على البوكمال
الجيش يستأنف عملياته في أم التينة ويدمي إرهابيي إدلب
أردوغان يفشل بنيل دعم «الناتو» لعدوانه على شمال شرق سورية
أهالي قرى بريف الحسكة يهاجمون دورية أميركية ويحرقون أعلامها
الجيش يعزز انتشاره في قرى ريف إدلب الجنوبي
ضحايا وجرحى مدنيون جراء انفجار مفخخة في ريف الحسكة
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الدولار دون 850 ليرة في إغلاق «السوداء»أمس
فصائل الاحتلال التركي تسرق آثار منطقة النبي حوري في عفرين

حالة الطقس 7/12/2019

شملت الهطولات المطرية جميع المناطق وانخفضت درجات الحرارة قليلاً حيث أصبحت قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة.الحالة الجوية المتوقعة للأيام القادمة :


الجمعة 06/12/2019م: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي /1-4/ درجات مئوية باستثناء المنطقة الساحلية حيث تبقى حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، كما تضعف الفعالية الجوية نسبياً مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة فوق المناطق الشمالية والجزيرة، ويكون الهطل ثلجياً فوق المرتفعات الجبلية العالية.


ليلاً: يكون الجو بارداً كما يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر، وحدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية.الرياح: شمالية شرقية في منطقة الجزيرة وشمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة.البحر: خفيف ارتفاع الموج.


السبت 07/12/2019م: يستمر الجو غائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في معظم المناطق وبارداً خلال ساعات المساء والليل، ويحذر من تشكل الضباب وحدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.


الرياح: شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة.البحر: خفيف ارتفاع الموج.


الأحد 08/12/2019م: يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام ويتحول إلى غائم ويتوقع أن تهطل زخات رعدية من المطر بدءاً من المناطق الساحلية والشمالية الغربية ويمتد الهطل تدريجياً ليشمل باقي المناطق. كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها.

 


 تحذيرات:- يحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر.

 


- تدني درجات الحرارة ليلاً بدءاً من يوم الجمعة، مع احتمال حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.