حالة الطقس 6/3/2019

ترتفع درجات الحرارة قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



و يكون الجو اليوم صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة خلال ساعات النهار مائلا للبرودة ليلامحذرة من تشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



و غدا يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.



الأرصاد الجوية