حالة الطقس 5/6/2019
تستمر الأجواء الحارة اليوم مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من منطقة الخليج العربي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة نسبيا في طبقات الجو المتوسطة والعليا.
وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والبادية فيما تظهر بعض الغيوم في ساعات بعد الظهر والمساء مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار خفيفة خاصة على المرتفعات الجبلية في القلمون والحرمون ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا تنخفض درجات الحرارة قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا وسديميا في المناطق الشرقية والبادية مع استمرار الفرصة لهطل زخات خفيفة ومتفرقة من المطر بعد الظهر والمساء.