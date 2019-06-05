حالة الطقس 5/6/2019

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والبادية فيما تظهر بعض الغيوم في ساعات بعد الظهر والمساء مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار خفيفة خاصة على المرتفعات الجبلية في القلمون والحرمون ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.