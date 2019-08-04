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حالة الطقس 4/8/2019

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.


وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام وسديميا مغبرا وحارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية صباحا وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في المنطقة الساحلية بينما تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.


ويصل معدل درجات الحرارة لشهر آب في الحسكة ودير الزور إلى 40 درجة والرقة 38 درجة ودمشق وحلب وحماة 36 درجة وادلب 34 درجة وحمص ودرعا 33 درجة والسويداء 31 درجة واللاذقية وطرطوس والقنيطرة 30 درجة.