حالة الطقس 4/7/2020

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة في سورية سيطرأ عليها ارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بمقدمة مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.



الطقس اليوم السبت، سيكون صحواً وحاراً بشكل عام وسديمياً مغبراً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح تكون متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً بدءاً من يوم الأحد المقبل لكنها تبقى أعلى من معدلاتها في معظم المناطق، مع التحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة الـ 12 الظهر حتى الـ 4 عصراً.