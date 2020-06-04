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حالة الطقس 4/6/2020

بعد أن وصلت درجات الحرارة أمس إلى 35 درجة في دمشق والمناطق الداخلية, تتعرض البلاد اليوم لحالة عدم استقرار وانخفاض على درجات الحرارة..


في المناطق الساحلية تكون الأجواء ماطرة رعدية على فترات تمتد لبعض المناطق في ريف حماة وحلب, وتنخفض درجات الحرارة في العاصمة دمشق والمناطق الداخلية لتصبح أواخر العشرينات بينما تكون الأجواء باردة ليلاً..


ترتفع درجات الحرارة من جديد يوم الجمعة ولكن تبقى الأجواء لطيفة نهاراً باردة ليلاً


وبدءاً من يوم السبت تتأثر سورية بمرتفع جوي حيث ترتفع الحرارة بشكل تدريجي لتصل منتصف الأسبوع إلى 40 درجة في المناطق الداخلية.