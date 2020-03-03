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حالة الطقس 3/3/2020

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.


وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا لتصبح أعلى من معدلاتها الشهرية بنحو (3 إلى 5) درجات مئوية والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح متقلبة إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة احيانا على المرتفعات الغربية والبحر خفيف ارتفاع الموج.