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حالة الطقس 31/7/2020

تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل تدريجي بدءاً من المناطق الغربية والجنوبية والجبلية مع بقائها أعلى من المعدل بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً وصحواً مع ظهور بعض السحب المتفرقة وشديد الحرارة سديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية لطيفاً ليلاً مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على المناطق الغربية والمرتفعات الجبلية خلال ساعات الصباح وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة يوم غد السبت انخفاضها بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة حيث تصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر في المنطقة الساحلية فيما يكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.