حالة الطقس 31/5/2020
تميل الحرارة اليوم للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية وسديميا في المناطق الشرقية والبادية فيما يكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة وخاصة في المناطق الجبلية.
أما غدا توالي الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديميا حاراً في المناطق الشرقية والبادية.