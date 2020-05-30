حالة الطقس 30/5/2020

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية وسديميا في المناطق الشرقية والبادية فيما يكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة وخاصة في المناطق الجبلية.



وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديميا حاراً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر.