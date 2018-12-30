حالة الطقس 30/12/2018

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 2-4 درجات مئوية جراء تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.



وتوقَّعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم, أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة ويكون الهطل ثلجياً فوق المرتفعات الجبلية العالية محذرة من حدوث الصقيع ليلاً في المناطق الجبلية, وتشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتبقى درجات الحرارة غداً أدنى من معدلاتها بحوالي 1-3 درجات مئوية ويستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من البلاد خاصة فوق المناطق الساحلية والجزيرة والوسطى ويكون الهطل ثلجيا فوق المرتفعات الجبلية العالية.