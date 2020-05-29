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حالة الطقس 29/5/2020

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية في اغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي مرفق بكتلة هوائية معتدلة في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية وسديميا فوق المناطق الشرقية والبادية فيما يكون الجو ليلاً مائلاً للبرودة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية على المناطق الغربية.


وتكون الرياح غربية إلى جنوبية معتدلة مع هبات قوية تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة أحيانا مثيرة للغبار في المناطق الداخلية تضعف تدريجيا مع ساعات المساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها ويستمر الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة.