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حالة الطقس 29/3/2019

تتأثر بمقدمة منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية تمتد في طبقات الجو كافة يترافق بهطولات مطرية غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية حتى يوم الاثنين القادم ستتسبب بتشكل السيول.


ويحذر تشكل السيول في المنطقة الغربية والشمالية يوم السبت والمنطقة الشرقية والجزيرة يوم الأحد نتيجة غزارة الهطولات المطرية التي ستكون مصحوبة بالرعد أحيانا مشيرا إلى أن المنخفض يستمر عدة أيام.


و يكون الهطل ثلجيا على المناطق الجبلية التي تزيد على 1600 متر لافتا إلى أن الحرارة خلال ساعات الليل ستصل إلى درجات متدنية في بعض الأحيان دون معطيات عن حدوث الصقيع حتى الآن.


وفي نشرتها صباح اليوم توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق ويكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا أحيانا خاصة فوق منطقة الجزيرة.


وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة وجنوبية شرقية معتدلة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبحر خفيف ارتفاع الموج.