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حالة الطقس 29/12/2018

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.


وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والجنوبية والوسطى ويحذر من حدوث الصقيع خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية ومن تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة على المنطقة الجنوبية تتحول إلى شرقية وجنوبية شرقية في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وغدا يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة ويكون الهطل ثلجيا فوق المرتفعات الجبلية العالية كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية.