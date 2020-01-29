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حالة الطقس 29/1/2020

أفادت الأرصاد الجوية السورية بأن درجات الحرارة في سورية ستبقى أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة.


ووفقاً لوكالة “سانا” الرسمية السورية، فإن الأرصاد الجوية توقعت أن يكون طقس اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية الغربية وتضعف الفعالية الجوية في المناطق الداخلية.


وحذرت الأرصاد الجوية، من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خاصة المنطقة الجنوبية والوسطى، فيما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً خاصة في المناطق الجنوبية.


وحول طقس غداً الخميس، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستميل للانخفاض قليلاً لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر سورية بمقدمة منخفض جوي خلال ساعات بعد الظهر ويتحول الطقس إلى غائم وماطر على فترات ويكون الهطول غزيراً ومصحوباً بالرعد ويحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات، ويكون الهطول ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية.


من جانبها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، أوضحت أن هناك حالة عدم استقرار ستؤثر على بعض المناطق السورية الداخلية بأمطار رعدية على فترات بفعالية ضعيفة إجمالاً على الداخل السوري وجيدة على السواحل السورية.


ولفتت الصفحة السورية إلى أن المناطق الداخلية المؤهلة أكثر للهطولات المطرية بعد السواحل هي كل من حماة وإدلب وحلب وأجزاء من المناطق الشمالية الشرقية وأجزاء من حمص وريفها، فيما تكون الفرص بهطول الأمطار موجودة ولكنها ضئيلة إجمالاً لدمشق العاصمة والمناطق الجنوبية بشكل عام.


يذكر أن التوقعات الأخيرة تشير إلى أن المناطق السورية قد تتأثر يوم الجمعة، بمنخفض جوي بارد ماطر ومثلج على المرتفعات العالية والمتوسطة.