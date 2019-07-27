حالة الطقس 27/7/2019

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



ويتوقع أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً وسديمياً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويحذر من تشكل الضباب في المرتفعات الساحلية وغوطة دمشق خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وتستمر درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئياً وحار سديمي مغبر في المناطق الشرقية والجزيرة.