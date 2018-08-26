حالة الطقس 26/8/2018

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح قريبة من معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر مثيرة للغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح ادنى من معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الساحلية..