حالة الطقس 26/7/2019

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غدا تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويستمر الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع ظهور بعض السحب المتفرقة ويحذر من تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الساحلية والقلمون وغوطة دمشق.