حالة الطقس 26/6/2020

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو صيفياً عادياً مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو صيفياً حاراً نسبياً بشكل عام.