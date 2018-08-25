حالة الطقس 25/8/208

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حارا نسبيا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وحارا وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية كما يحذر من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية صباحا.

وتميل درجات الحرارة للانخفاض غدا لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم فوق المناطق الساحلية خلال ساعات المساء والليل.