حالة الطقس 24/8/208

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وحارا وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية كما يحذر من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية صباحا والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.