حالة الطقس 23/8/2020

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب على المرتفعات الساحلية والجزيرة، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر على تلك المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



أما درجات الحرارة المتوقعة، في دمشق 34-18، القنيطرة 28-15، درعا 31-17، السويداء 29-16، حمص 30-20، حماة 34-21، الحسكة 38-21، اللاذقية 28-22، طرطوس 29-22، حلب 34-19، إدلب 32-20، دير الزور 38-24، الرقة 36-23.









