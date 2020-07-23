حالة الطقس 23/7/2020

استمرت درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي /2-4/ درجات مئوية وكان الجو صحواً وحاراً نسبياً في أغلب المناطق وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة خلال اليومين القادمين.



واعتباراً من بداية الأسبوع القادم يبدأ تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة من جديد على منطقة شرق البحر المتوسط تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ وملموس في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو /5-8/ درجات مئوية وتستمر حتى يوم الأربعاء مع احتمال هطولات مطرية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على المناطق الجنوبية الغربية ومرتفعات القلمون.



اعتبارا من يوم الخميس يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة ، وأجواء صيفية عادية مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.



وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال فترة الذروة, و عدم ترك أدوات التعقيم والمواد القابلة للاشتعال داخل السيارات خلال ساعات النهار.