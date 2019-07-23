حالة الطقس 23/7/2019

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.

و يتوقع أن يبقى الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً حاراً في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 2 درجة مئوية، ويكون الجو حاراً نسبياً، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً حاراً في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية.