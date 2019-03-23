حالة الطقس 23/3/2019

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح ,اليوم, أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات ربيعية من المطر مصحوبة بالرعد أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الهطولات غزيرة على المناطق الشرقية والجزيرة والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتميل الحرارة غداً للانخفاض مع بقائها حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات ربيعية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.