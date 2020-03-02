حالة الطقس 2/3/2020

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام محذرة من تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويوم غد تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول من معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.