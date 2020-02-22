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حالة الطقس 22/2/2020

تنخفض اليوم السبت درجات الحرارة قليلاً في سورية مع بقائها حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.


و توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم متقلبا بين الغائم جزئياً والغائم ماطر على فترات خاصة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة وتضعف الفعالية الجوية ليلاً في المنطقة الجنوبية والقلمون محذرة من تشكل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر في تلك المناطق.


وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً في المناطق الجنوبية والغربية بينما تكون جنوبية شرقية في منطقة الجزيرة والبحر متوسط ارتفاع الموج.


وسبق وذكرت صفحة “هوى الشام” المعنية بأحوال الطقس، أن سورية تتأثر خلال أيام الجمعة والسبت والأحد 23/2/2020 بمنخفض جوي متوسط لضعيف الفعالية مصحوب بتسرب رياح قطبية شديدة البرودة وأمطار.


وتستمر الأمطار على فترات متباعدة يومي السبت والأحد على أغلب المناطق الداخلية والساحلية، والثلوج على ارتفاع 1500 متر بالبداية.


أما يومي الإثنين والثلاثاء قد نشهد أمطار فوق المناطق الجنوبية من سورية ودمشق والجنوب الشرقي ومن ثم من المتوقع إمدادها بمزيد من الرياح القطبية يوم الثلاثاء 25/2/2020 وتبعا لذلك من المحتمل أن تصبح الهطولات ثلجية على عدة مناطق داخلية من سورية.