حالة الطقس 2/2/2020

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة في سورية ستميل للارتفاع قليلاً لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



ووفقاً لوكالة “سانا” الرسمية السورية، فإن الأرصاد الجوية توقعت أن يكون طقس اليوم الأحد، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسط تحذيرات من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية والأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد وحدوث الضباب في المنطقة الوسطى والجنوبية، فيما تكون الرياح متقلبة إلى غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحول طقس غداً الإثنين، أوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الطقس غائم جزئياً بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الجنوبية والوسطى خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

بدورها، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ذكرت أن بعض المحافظات السورية شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، هطولات مطرية متفاوتة الغزارة، حيث سجلت في دمشق والسويداء 5 ملم، في حين سجلت في حمص في قلعة الحصن وتلدو 1 ملم.



وكانت صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، لفتت إلى أنه اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس، ستعود الأجواء للاستقرار في جميع المناطق السورية ودمشق العاصمة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة نهاراً فيما تبقى الأجواء شديدة البرودة ليلاً.



يذكر أن “هوى الشام”، توقعت أن تشهد سورية في نهاية الأسبوع الأول من شهر شباط الجاري، أي الأسبوع المقبل منخفض قطبي بارد.