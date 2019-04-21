حالة الطقس 21/4/2019

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح ادنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 11 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة يمتد في طبقات الجو كافة.



وذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أنه يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم بشكل عام ويستمر هطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد وحبات البرد أحيانا وخاصة فوق المناطق الساحلية والجزيرة ويكون الهطل ثلجيا فوق المرتفعات التي تزيد على 1100م والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة مع هبات شديدة تتجاوز الـ 80 كم/سا أحيانا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.



وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي غدا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 7 درجات مئوية ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر وخاصة فوق المناطق الشرقية والجزيرة مع نشاط في سرعة الرياح الغربية ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.



إلى ذلك هطلت في اغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أمطار متفاوتة الغزارة سجل اعلاها 63 مم بصافيتا في طرطوس.



وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في دمشق وريفها الحرمون 11 مم وسرغايا 7 مم ومضايا 6 مم والزبداني 5 مم وميسلون 3 مم وعسال الورد 2 مم وقطنا 1 مم.



وفي السويداء كانت في الصورة الصغيرة 6 مم وعين العرب 4 مم ومدينة السويداء وشهبا 3 مم وصلخد 1 مم.



وفي درعا سجلت في نوى 6 مم وبصرى ودرعا المدينة 5 مم والمسيفرة 4 مم وتل شهاب 3 مم.

وفي القنيطرة كانت في حضر 13 مم ومدينة القنيطرة 8 مم.



وفي حمص سجلت كمية الهطل 48 مم في مرمريتا و40 مم في الناصرة و35 مم في قلعة الحصن و25 مم في شين وتلكلخ و23 في تل دو و8 مم في مدينة حمص والرستن و3 مم في المخرم والقصير والقريتين.



وفي حماة سجلت في عين حلاقيم 50 مم ومصياف 45 مم ووادي العيون 40 مم والرصافة 35 مم وفي شطحة بالغاب 30 مم وعين الكروم وربعو 25 مم والحميري 23 مم وصوران 18 مم وكفر زيتا 17 مم وحر بنفسه 16 مم ومحردة 15 مم ومدينة حماة 14 مم والكريم 13 مم وافاميا والسقيلبية 12 مم والسلمية 11 مم والصبورة 6 مم وعقيربات 5 مم والسعن 3 مم.



وفي طرطوس سجلت اعلى نسبة هطل في صافيتا 63 مم والصفصافة 53 مم ومشتى الحلو 45 مم وطرطوس المدينة 41 مم ودريكيش 38 مم وبانياس 30 مم والشيخ بدر 28 مم.



وفي اللاذقية كانت في صلنفة 34 مم والقطيلبية 24 مم وبوقا 17 مم وكسب 6 مم والمزيرعة 34 مم والبهلولية 18 مم والقرداحة والحفة ووادي قنديل ومطار الباسل 10 مم ومدينة اللاذقية 7 مم.



في إدلب وصلت في ارمناز الى 20 مم وسراقب 13 مم واريحا 8 مم وخان شيخون 5 مم والمعرة وكفر نبل 2 مم.



وفي حلب سجلت في منشأة الاسد 22 مم واعزاز 20 مم وعفرين 10 مم وحلب المدينة 5 مم ومطار حلب 4 مم وجرابلس وعين العرب الشمالية والسفيرة 2 مم ومنبج 1 مم.



وفي الحسكة كانت في عامودا 15 مم والزهيرية 13 مم وهيمو والقحطانية وتل علو 12 مم والمالكية والدرباسية 11 مم والقامشلي وتل براك 7 مم والجوادية 6 مم واليعربية 4 مم ومدينة الحسكة 1 مم.