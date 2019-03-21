حالة الطقس 21/3/2019

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات ربيعية من المطر فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية خلال ساعات المساء والليل والرياح شرقية الى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويستمر الجو غائما جزئيا بشكل عام يومي الجمعة والسبت مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة خاصة الجنوبية والجنوبية الشرقية فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها اعلى من معدلاتها في معظم المناطق.