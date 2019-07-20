حالة الطقس 20/7/2019

تتعرض سورية لموجة حارة اعتيادية اعتبارا من يوم الاثنين القادم تستمر حتى نهاية الشهر الجاري حسب توقعات المتنبئ الجوي جعفر يوسف الذي أوضح أن ذروتها ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء حيث تسجل الحرارة في دمشق 41 درجة مئوية.



وبين يوسف أنه خلال الأيام القادمة ستتأثر سورية بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي “المنخفض الموسمي الهندي” سيعمل على دفع تيارات سطحية حارة يرافقه امتداد مرتفع جوي مداري سيؤدي إلى ارتفاع الحرارة لتصبح اعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية.



وذكر يوسف أن الجو سيكون حارا وشديد الحرارة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية لتسجل الحرارة فيها خلال الموجة 45 درجة مئوية وستكون الأجواء فيها سديمية مغبرة لافتا إلى أن الحرارة ستنخفض ابتداء من يوم الخميس نحو درجتين ويصبح الجو صيفيا حار نسبيا.



وحذر يوسف من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخاصة خلال ساعات الذروة من الـ 11 ظهرا ولغاية الـ 5 بعد الظهر لافتا إلى أن الرطوبة العالية في المناطق الساحلية ستؤدي إلى الشعور بارتفاع زائد بدرجات الحرارة خلال ساعات النهار.