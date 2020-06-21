حالة الطقس 20/6/2020

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة في سورية ستبقى أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.



ووفقاً لصفحة المديرية العامة للأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم السبت سيكون، غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 70 كم بالساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



وبالنسبة لطقس غداً الأحد، ذكرت الأرصاد الجوية، أن ارتفاع طفيف سيطرأ على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق والطقس يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويبقى سديمياً في المناطق الشرقية والبادية مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بقليل.



من جهتها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، أوضحت أن سورية تتأثر بمنخفض جوي، وفي دمشق وباقي المناطق والمحافظات السورية الداخلية سنشهد انخفاض واضح على درجات الحرارة مع هبات رياح نشطة لشديدة أحياناً، مع الإشارة إلى أن تأثير المنخفض يستمر حتى ليل اليوم السبت.



وتشير التوقعات الأخيرة إلى أنه اعتباراً من غداً الأحد، هناك عودة سريعة للأجواء المستقرة في كافة المناطق والمحافظات السورية مع ارتفاع عام وتدريجي على درجات الحرارة.







