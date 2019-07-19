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حالة الطقس 19/7/2019

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتقترب من معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.


وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.


غداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة مع هبات نشطة أحياناً.


وهطلت أمطار في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث بلغت أكبر كمية في محافظة طرطوس: العنازة 27 مم وفي الدريكيش 14 مم وفي محافظة اللاذقية  كسب 7.5 مم والقرداحة 1 مم.