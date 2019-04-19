حالة الطقس 19/4/2019

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 10 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً وثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية.



وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً لتصل إلى 80 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر متوسط ارتفاع الموج.



وبالنسبة ليوم غد يبقى تأثير امتداد المنخفض الجوي ويستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة ودرجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية.



وشهدت عدة محافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفرقة كان أغزرها 48 مم في كسب بمحافظة اللاذقية وفي حمص “مرمريتا 2 مم و قلعة الحصن 4 مم” وفي طرطوس وصلت كميات هطول الأمطار في الشيخ بدر إلى 22 مم وفي محافظة إدلب بلغت الأمطار في المدينة 10 مم وفي حلب بلغت 18 مم في منبج.







