حالة الطقس 19/3/2019

تستمر درجات الحرارة في ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في معظم المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية، أن يكون الجو “صحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب المتفرقة”.



وأضافت المديرية أن “الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة، وتتحول مساء إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج”.



وذكرت المديرية أن درجات الحرارة يوم الاربعاء ستكون أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، ويبقى الجو صحواً مع ظهور بعض السحب المتفرقة.