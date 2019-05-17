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حالة الطقس 17/5/2019

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو سديمياً مغبراً وحاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة مساء والبحر خفيف ارتفاع الموج.


غداً يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها في المنطقة الساحلية بينما تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى7  درجات مئوية في باقي المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية والوسطى وتنشط سرعة الرياح الغربية.