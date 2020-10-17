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حالة الطقس 17/10/2020

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً وخاصة في المرتفعات الجبلية بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون وغوطة دمشق والرياح متقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.


كما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

أما درجات الحرارة المتوقعة، منطقة دمشق 31/15، المنطقة الجنوبية 30/15، المرتفعات الجبلية 24/11، المنطقة الوسطى 32/16، المنطقة الساحلية 29/22، المنطقة الشمالية 30/16، منطقة الجزيرة 34/14، المنطقة الشرقية 35/16، منطقة البادية 34/14. 