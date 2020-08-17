حالة الطقس 16/8/2020

يبقى الجو صيفياً عادياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، سديمياً مغبراً حاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية. وتستمر درجات الحرارة درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل حيث تصل:- في دمشق ومعظم المناطق الداخلية بحدود 37 - 38 درجة مئوية.



- المناطق الساحلية 31 - 32 درجة مئوية.



- تتجاوز الـ 40 درجة مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة.بينما خلال ساعات الليل يكون الجو لطيفاً ومائلاً للبرودة خاصة في المرتفعات الجبلية.

الرياح، غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر، و البحر خفيف ارتفاع الموج.